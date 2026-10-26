Jechał pijany i bez prawa jazdy. Nastolatkowi grozi więzienie
Dyżurny policji w Opatowie dostał zgłoszenie o wypadku w nocy z soboty na niedzielę. Jak podaje świętokrzyska policja, kierowca BMW na prostym odcinku drogi w miejscowości Brzozowa (Świętokrzyskie) stracił panowanie nad pojazdem i dachował.
"Wraz z siedzącym za kierownicą 17-latkiem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat. Pasażerom nic się nie stało. Natomiast 17-latek odniósł poważne obrażenia ciała" - czytamy w komunikacie.
Okazało się, że 17-latek nie ma prawa jazdy, a badanie trzeźwości wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.
Teraz młody kierowca będzie odpowiadał za swój czyn jak dorosły. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka kara finansowa i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
Źródło: tvn24.pl