Kielce Jechał pijany i bez prawa jazdy. Nastolatkowi grozi więzienie Anna Winiarska |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Dyżurny policji w Opatowie dostał zgłoszenie o wypadku w nocy z soboty na niedzielę. Jak podaje świętokrzyska policja, kierowca BMW na prostym odcinku drogi w miejscowości Brzozowa (Świętokrzyskie) stracił panowanie nad pojazdem i dachował.

"Wraz z siedzącym za kierownicą 17-latkiem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat. Pasażerom nic się nie stało. Natomiast 17-latek odniósł poważne obrażenia ciała" - czytamy w komunikacie.

17-latek był pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

Okazało się, że 17-latek nie ma prawa jazdy, a badanie trzeźwości wykazało 1,2 promila alkoholu w jego organizmie.

Teraz młody kierowca będzie odpowiadał za swój czyn jak dorosły. Grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka kara finansowa i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

17-latek był pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

17-latek był pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja