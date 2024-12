Premier zawiesił władze Bodzentyna. W mieście wprowadzono zarząd komisaryczny

Zarząd komisaryczny to specjalny sposób zarządzania jednostką administracyjną lub inną organizacją, który wprowadzany jest w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy jej normalne funkcjonowanie jest zagrożone lub niemożliwe. Zarząd komisaryczny może dotyczyć m.in. gmin, powiatów, województw czy też innych instytucji publicznych. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Powoływany jest na okres do dwóch lat, lub nie dłużej niż do wyborów na kolejna kadencję.