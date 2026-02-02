Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Akcja FBI w Polsce. W tle intymne spotkanie w Dubaju i budowa domu w Zagnańsku

Zatrzymany Ralf G.
Korupcja przy kontraktach z NATO. CBŚP i FBI zatrzymały obywatela Polski
Źródło: CBŚP
Policjanci CBŚP w asyście funkcjonariuszy z USA zatrzymali w województwie świętokrzyskim 70-letniego Ralfa G., podejrzewanego o międzynarodową przestępczość. Chodzi o oszustwa i łapówki przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Ralf G. miał pomagać przedsiębiorcy z Turcji w otrzymywaniu kontraktów od amerykańskiej armii. Biznesmen miał mu w zamian zorganizować intymne spotkanie z kobietą w Dubaju i pomóc w budowie domu.

Jak poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji, funkcjonariusze tej formacji zatrzymali Ralfa G., posiadającego polskie i niemieckie obywatelstwo. Akcja, w której asystowali przedstawiciele Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), miała miejsce w województwie świętokrzyskim na wniosek strony amerykańskiej o "realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Zatrzymany Ralf G.
Zatrzymany Ralf G.
Źródło: CBŚP

Oszustwa i łapówki przy realizacji kontraktów NATO

"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury" - czytamy w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojciech Fibak w dokumentach Jeffreya Epsteina. "Dla mnie to jest dziwne"

Wojciech Fibak w dokumentach Jeffreya Epsteina. "Dla mnie to jest dziwne"

Świat
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"

Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"

Świat

Ralf G. jest podejrzewany o międzynarodową przestępczość. Sprawa, prowadzona przez amerykańskie służby, dotyczy oszustw i "łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych".

Zatrzymany Ralf G.
Zatrzymany Ralf G.
Źródło: CBŚP

W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

Jak przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji, obecnie wobec Ralfa G. prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości USA: zatrzymano dwie osoby

Więcej światła na tę sprawę rzucił komunikat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Poinformowano w nim, że 70-letni Ralf G., mieszkaniec Zagnańska, nie jest jedyną osobą zatrzymaną w tej sprawie. Drugim podejrzanym jest 50-letni Bahadir H., obywatel Turcji, mieszkający w pobliżu nadmorskiego miasta Kłajdepa na Litwie i tam zatrzymany.

Jak przekazał departament, Bahadir H. jest właścicielem firm, które otrzymywały kontrakty budowlane od NATO i armii USA. Ralf G. jest z kolei byłym urzędnikiem ds. zamówień publicznych NATO.

"Obaj mężczyźni mieli uczestniczyć w procederze, w ramach którego H. przekupywał G. na różne sposoby, między innymi przekazując mu gotówkę, zapewniając romantyczne spotkanie z kobietą w Dubaju oraz pomagając w budowie i umeblowaniu domu dla G. w Polsce" - czytamy w komunikacie amerykańskiej administracji.

Według śledczych Ralf G. miał odwdzięczać się przedsiębiorcy, między innymi dostarczając sfałszowane referencje, mające pozytywnie oceniać współpracę firm mieszkańca Litwy z NATO. Były urzędnik miał również zapewniać swojemu wspólnikowi preferencyjne traktowanie w nadzorze nad kontraktami, które Bahadir H. posiadał lub starał się uzyskać z NATO. Miał też przekazywać mu poufne informacje dotyczące przetargów na kontrakty budowlane NATO.

Jak przekazano w komunikacie, obaj mężczyźni usłyszą "zarzut spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i cztery zarzuty oszustwa elektronicznego". Departament Sprawiedliwości zaznaczył, że "w przypadku skazania za którykolwiek z zarzutów, każdemu oskarżonemu grozi kara do 20 lat więzienia".

Amerykańscy urzędnicy podkreślili, że "władze polskie i litewskie udzieliły znacznej pomocy na mocy umów o pomocy prawnej ze Stanami Zjednoczonymi".

- Oskarżeni mieli uczestniczyć w wieloletnim procederze korupcyjnym, który zatruwał kontrakty budowlane z armią USA i naszymi sojusznikami - powiedział cytowany w komunikacie zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości. - Uczciwość w kontraktach federalnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia uczciwego procesu konkurencyjnego i ochrony finansów publicznych. Zarzuty te dowodzą, że misją departamentu jest eliminacja korupcji, która powoduje, że kontrakty na zamówienia publiczne są kierowane nie do najlepszych oferentów, a do tych, którzy potrafią przekupić osoby z wewnątrz w celu uzyskania preferencyjnego traktowania - dodał.

OGLĄDAJ: Na termometrach prawie -30. Gdzie jest najzimniej, jak się chronić, co jeszcze nas czeka?
Torosy na plaży w Mikoszewie

Na termometrach prawie -30. Gdzie jest najzimniej, jak się chronić, co jeszcze nas czeka?
WYDANIE SPECJALNE

Torosy na plaży w Mikoszewie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
TAGI:
CBŚPŚwiętokrzyskieUSANATOoszustwaPolicjaFBI
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie małoletniej
Chwycił dziewczynkę za rękę, próbowała się wyrwać. Zareagował przechodzień
Najnowsze
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
METEO
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
-25 stopni w Warszawie. "Nadchodząca noc będzie jeszcze mroźniejsza"
METEO
Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie
Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie lustracyjne)
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął
WARSZAWA
Piotr Schab
W środę u Nawrockiego, w sobotę na konwencji Brauna
Polska
Klaudia Adamek pierwszą polską sportsmenką z udziałem w letnich i zimowych igrzyskach
Z bieżni do bobsleja. Polka już przeszła do historii
Rafał Kazimierczak
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Awaria Profilu Zaufanego. "Czasowe utrudnienia w logowaniu"
BIZNES
Waldemar Żurek
Koniec paraliżu Funduszu Sprawiedliwości? Żurek o "przełomie"
Kamila Grenczyn, Patryk Michalski
Są piękne, nieprawdziwe i mają wyrządzić zło
Są piękne, nieprawdziwe i wyrządzają zło
Gabriela Sieczkowska
Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Zdjęcie w bieliźnie i przelewy od Epsteina. Były ambasador "nie pamięta"
Świat
SOP
Testy w SOP. "Pani psycholog przyłożyła szablonik"
Grzegorz Łakomski, Robert Zieliński
Tomasz K. na ławie oskarżonych (2020 r.)
Cztery równoległe związki i wyłudzone 10 milionów złotych. Oszust matrymonialny skazany
Wrocław
Zderzenie BMW z policyjnym radiowozem
Radiowóz zatrzymał się przed przejściem. W jego tył uderzyło bmw
Łódź
Zima i smog nad miastem...
Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze
METEO
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
METEO
W domu 88-latki było tylko 6 stopni Celsjusza
88-latka leżała pod kilkoma kołdrami. W domu było kilka stopni powyżej zera
Szczecin
imageTitle
Hurkacz i Majchrzak w górę rankingu ATP
EUROSPORT
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
BIZNES
shutterstock_2390369055
"Trzeciej połowy życia nie będzie". Jeśli jesteś w tym wieku, najlepsze przed tobą
Agata Daniluk
Włodzimierz Czarzasty
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
Polska
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Blisko 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra apeluje
Polska
Klasa szkolna
Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
BIZNES
Grzegorz Braun
Polexit, wyjście z NATO, reset z Rosją. Jak Braun pisze program wyborczy
Zespół autorów
Patryk MichalskiMikołaj StępieńSebastian Zakrzewski
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
BIZNES
Dziewczynka walczy o życie
Jechał na sankach za quadem. Uderzył głową w słup
Lubuskie
imageTitle
Trener Interu pod wrażeniem Zielińskiego. "Doskonale rozumie, co chcemy grać"
EUROSPORT
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
WARSZAWA
imageTitle
Wolta Cristiano Ronaldo. "Odmawia gry, jest niezadowolony"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica