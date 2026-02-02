Jak poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji, funkcjonariusze tej formacji zatrzymali Ralfa G., posiadającego polskie i niemieckie obywatelstwo. Akcja, w której asystowali przedstawiciele Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), miała miejsce w województwie świętokrzyskim na wniosek strony amerykańskiej o "realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".
Oszustwa i łapówki przy realizacji kontraktów NATO
"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury" - czytamy w komunikacie.
Ralf G. jest podejrzewany o międzynarodową przestępczość. Sprawa, prowadzona przez amerykańskie służby, dotyczy oszustw i "łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych".
W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.
Jak przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji, obecnie wobec Ralfa G. prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.
Autorka/Autor: bp/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP