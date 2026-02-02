Korupcja przy kontraktach z NATO. CBŚP i FBI zatrzymały obywatela Polski Źródło: CBŚP

Jak poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Śledcze Policji, funkcjonariusze tej formacji zatrzymali Ralfa G., posiadającego polskie i niemieckie obywatelstwo. Akcja, w której asystowali przedstawiciele Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), miała miejsce w województwie świętokrzyskim na wniosek strony amerykańskiej o "realizację określonych działań procesowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Zatrzymany Ralf G. Źródło: CBŚP

Oszustwa i łapówki przy realizacji kontraktów NATO

"W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury" - czytamy w komunikacie.

Ralf G. jest podejrzewany o międzynarodową przestępczość. Sprawa, prowadzona przez amerykańskie służby, dotyczy oszustw i "łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych".

W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

Jak przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji, obecnie wobec Ralfa G. prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

