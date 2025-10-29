Wzrosły opłaty za badanie techniczne auta Źródło: TVN24

We wtorek przed południem na terenie gminy Mirzec policjanci ze starachowickiej komendy zatrzymali do kontroli ciągnik rolniczy, którym kierował 57-latek.

"Jak się okazało, po sprawdzeniu w policyjnych systemach, kierujący nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Na tym nie zakończyła się kontrola drogowa, ponieważ po sprawdzeniu dokumentów ciągnika rolniczego okazało się, że pojazd przez 25 lat nie miał wykonywanych badań technicznych, co przełożyło się na jego fatalny stan techniczny" - podała w komunikacie świętokrzyska policja.

25 lat bez przeglądu technicznego Źródło: Policja Starachowice

Mężczyzna za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie otrzymał mandat, natomiast z kierowania bez prawa jazdy będzie się tłumaczył przed sądem.

Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny ciągnika z jednoczesnym zakazem dalszej jazdy.

Ciągnik po kontroli drogowej dalej nie pojechał Źródło: Policja Starachowice

