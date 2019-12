Ratował niemowlę z rozbitego samolotu. "Musiałem działać szybko"

Nigdy nie byłem w takiej sytuacji - wyznał kazachski policjant Żaksyłyk Sułtanow, który wyniósł niemowlę z miejsca katastrofy samolotu linii Bek Air. Matka dziecka została ranna. W katastrofie zginęło 12 osób.

Żaksyłyk Sułtanow w piątek wraz z partnerem pełnili służbę w okolicy, gdzie rozbił się samolot pasażerski. Kiedy przybyli na miejsce katastrofy, zobaczyli wiele osób, niektóre nie dawały oznak życia.

Razem z innymi funkcjonariuszami przeszukali teren, sprawdzili też obszar wokół dwupiętrowego budynku, o który uderzyła maszyna.

Musiał działać szybko

W pobliżu budynku zobaczyli kobietę, leżącą na ziemi.

- Tam leżała kobieta z otwartym złamaniem nóg. Nie płakała. Prawdopodobnie dlatego, że była w szoku. Dziecko leżało na jej klatce piersiowej. Trzymała je lewą ręką, prawą rękę miała zranioną. Po kazachsku powiedziałem jej, że wezmę dziecko i przekażę je lekarzom. Zamrugała oczami, że się zgadza. Później zaczęła płakać - opowiadał dziennikarzom Sułtanow.

Podkreślił, że musiał działać szybko, by chronić niemowlę przed odmrożeniami. - Podałem dziecko ratownikowi medycznemu. To chłopiec. Nie wiem, w jakim jest wieku. Mam roczną córkę, to dziecko jest jeszcze młodsze - ocenił policjant, cytowany przez portal tengrinews.kz.

Nigdy nie był w takiej sytuacji

Jak podał portal zakon.kz, starszy porucznik Żaksyłyk Sułtanow pracuje w policji od 2006 roku. Wyznał, że nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji.

O stanie zdrowia uratowanego chłopca poinformował wiceminister zdrowia Kamałżan Nadyrow. - Odwiedziliśmy szpital dziecięcy, dokąd trafiło to niemowlę. Jego stan jest stabilny, rodzina jest przy nim - oznajmił.

Katastrofa w Ałmatach

Do katastrofy samolotu pasażerskiego linii Bek Air doszło w piątek rano, tuż po starcie maszyny z lotniska w mieście Ałmaty. Zginęło 12 osób, a 49 zostało rannych. Na pokładzie maszyny znajdowało się 93 pasażerów i pięciu członków załogi. Kazachscy śledczy biorą pod uwagę dwie wersje przyczyn katastrofy samolotu: błąd pilotów albo usterki techniczne.

Pasażerski samolot kazachskich linii lotniczych Bek Air rozbił się po starcie z lotniska w mieście Ałmaty Fot. PAP/EPA

