Byk zranił mężczyznę. Lądował śmigłowiec LPR
W Nieledwi w powiecie żywieckim byk zaatakował mężczyznę. Służby otrzymały zgłoszenie 26 maja przed godziną 10. Na miejsce jako piersi dotarli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Po przybyciu na miejsce zauważono przytomnego mężczyznę z raną głowy, który znajdował się na zewnątrz. W okolicy znajdował się byk - powiedział tvn24.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu kpt. Tomasz Kołodziej.
Śmigłowiec zabrał mężczyznę do szpitala
Na miejsce przyjechała także policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Ten ostatni zdecydował, że konieczne jest wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby zabrał mężczyznę do szpitala. Byka udało się zapędzić do obory.
