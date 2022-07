Związkowcy weszli do budynku Polskiej Grupy Górniczej. Chcą rozmów z właścicielem

Związkowcy weszli do budynku Polskiej Grupy Górniczej. Domagają się między innymi rozmów z Ministerstwem Aktywów Państwowych, kierowanym przez Jacka Sasina. - Wiem, że to dziwna sytuacja, że musimy w taki sposób domagać się rozmów z właścicielem, ale chcielibyśmy pokazać nasz problem - powiedział Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80".

Zapytany o postulaty górników Jedwabny podkreślił, że są one niezmienne. - Domagamy się rozmów z właścicielem, czyli Ministerstwem Aktywów Państwowych. Wiem, że to dziwna sytuacja, że musimy w taki sposób domagać się rozmów z właścicielem, ale chcielibyśmy pokazać nasz problem. My od stycznia pracujemy w soboty i niedziele, żeby dać więcej węgla. Na energetykę, ale też oczywiście na rynek indywidualny, bo wiemy, że tego węgla brakuje - wyjaśniał związkowiec.

Związkowiec o problemach górnictwa i górników

Rozmówca TVN24 podkreślił, że problemów jest więcej. - Dwa lata temu podpisaliśmy z rządem polskim umowę społeczną, która została przedstawiona do notyfikacji do Komisji Europejskiej. W tej umowie społecznej zobowiązaliśmy się do pewnych rzeczy: że będziemy zmniejszać zatrudnienie, że będziemy zmniejszać wydobycie. Polska Grupa Górnicza już w przyszłym roku ma zmniejszyć wydobycie o kolejny milion ton. A na chwilę obecną my to wydobycie zwiększamy, mimo, że zmniejszamy zatrudnienie - powiedział Jedwabny. I dodał: - Za chwilę będziemy mieli potężny problem z Komisją Europejską, że się nie wywiążemy ze zobowiązań, które sami przedstawiliśmy do tej komisji.