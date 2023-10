Ludzkie szczątki w lesie. Sprawdzają, czy nie jest to poszukiwany Jacek Jaworek

- Ustalono, że zwłoki mężczyzny były zakopane na głębokości około kilkudziesięciu centymetrów i pozostawały w ziemi od kilku do kilkunastu miesięcy - przekazał prokurator Ozimek. - Czynności dowodowe, które w tej sprawie dotychczas zostały wykonane nie wskazują, że zwłoki te należą do Jacka Jaworka, poszukiwanego listem gończym za potrójne zabójstwo.

- Po uzyskaniu wyników będziemy mogli kategorycznie odnieść się do kwestii, czy są to czy nie są zwłoki Jacka Jaworka - dodał rzecznik.

Zwłoki ludzkie, w stanie daleko posuniętego rozkładu, znalazł w sobotę (14 października) w miejscowości Żuraw koło Częstochowy późnym popołudniem przechodzień z dziećmi. Miał on zauważyć "coś wystającego spod ziemi", co przypominało ludzkie kości lub nawet dłoń. Odprowadził dzieci do domu, po czym wrócił na miejsce. Upewniwszy się że to ludzkie zwłoki, powiadomił odpowiednie służby.