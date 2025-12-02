Uciekał na rowerze przed policjantami. Zapłaci ponad 10 tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło w Żorach Źródło: mapa google

W niedzielę, około godziny 16, na alei Jana Pawła II w rejonie Bajerówki w Żorach policjanci zauważyli rowerzystę. Postanowili sprawdzić, czy jest trzeźwy. Mężczyzna nie zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie zaczął uciekać. Jak relacjonują funkcjonariusze w komunikacie, "wjechał na teren osiedla, poruszając się po chodniku oraz po terenie zielonym między drzewami".

Rowerzysta zignorował sygnały dawane przez policjantów Źródło: KMP Żory

Trzy mandaty na ponad 10 tysięcy złotych

- Po zatrzymaniu oświadczył, że wcześniej spożywał alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierował z ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie - poinformowała Komenda Miejskiej Policji w Żorach.

Ruszyli w pościg za rowerzystą Źródło: KMP Żory

35-latek został ukarany kilkoma mandatami. W sumie musi zapłacić 10,5 tysiąca złotych. Na sumę tę złożyły się: 2,5 tysiąca złotych za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, trzy tysiące złotych za poruszanie się pojazdem w niewłaściwym stanie technicznym oraz pięć tysięcy złotych za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

