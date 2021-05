Zbita szyba samochodu, buty kilkanaście metrów od pasów. "Siła uderzenia w chłopca musiała być duża"

Droga krajowa numer 86, łącząca Katowice z Wisłą, tak zwana "wiślanka" oddziela Żory od dwóch sołectw. 10-latek jest z miasta, 12-latek z sołectwa. We wtorek przed 16 pokonywali razem "wiślankę" na wysokości skrzyżowania z ulicą Zamkową. Musieli przejść przez dwie bardzo ruchliwe jezdnie, z których pierwsza ma trzy pasy ruchu. I musieli poczekać, aż kierowcy ich przepuszczą, bo to przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji.

Chłopiec jest w poważnym stanie

"Tyle się o tym mówi, a kierowcy jeżdżą na oślep"

W miejscu, gdzie doszło do potrącenia, obowiązuje prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Jak mówi Kamila Siedlarz, ograniczenie nie jest przestrzegane, dlatego na żorskim odcinku "wiślanki" dochodzi do około stu zdarzeń rocznie.