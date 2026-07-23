Katowice Z balkonu wołał o pomoc

Do zdarzenia doszło w Żorach Źródło wideo: mapa google Źródło zdj. gł.: Policja Śląska

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W czwartek (23 lipca) po godzinie czwartej rano na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który skarżył się na ból płuc i nóg. Jak się okazało, jest osobą z niepełnosprawnością i mieszka sam w bloku na jednym z osiedli w Żorach. Rozmowa z operatorem była jednak tak utrudniona, że nie udało się ustalić jego dokładnego miejsca pobytu.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli sprawdzanie wytypowanego bloku na osiedlu Sikorskiego. Wtedy jedna z funkcjonariuszek zauważyła na balkonie mężczyznę, który machał do niej i wzywał pomocy. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli pod jego drzwi, ale 29-latek - mimo prób - nie był w stanie ich otworzyć.

Policjantka zauważyła na jednym z balkonów mężczyznę, który do niej machał i prosił o pomoc Źródło zdjęcia: Policja Śląska

Siłowe wejście

Ponieważ nie było możliwości wykorzystania podnośnika, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W środku zastali przytomnego, ale leżącego mężczyznę. 29-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala.

Policja apeluje, by reagować na wołanie o pomoc i zwracać uwagę na osoby w naszym otoczeniu - szczególnie te starsze lub samotne, które mogą potrzebować wsparcia. W razie podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer 112. Szybka reakcja może uratować czyjeś życie.