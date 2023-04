Najpierw uderzali głowami w windę, później próbowali ukraść eksponat. Wszystko nagrała kamera

Do zdarzenia doszło we wtorek (4 kwietnia) w miejskiej bibliotece w Żorach. W placówce odbywał się wówczas wernisaż prac fotografa, ukazujący różnorodność kulturową.

W pewnym momencie do budynku weszło trzech mężczyzn, którzy najpierw rozglądali się po obiekcie, a następnie zaczęli uderzać głowami w windę. Chwilę później zabrali ze sobą jedną z wiszących tam prac i wsiedli do windy. Ich zachowanie widać na nagraniu opublikowanym przez policję.

Dwóch zatrzymali po zdarzeniu, trzeciego następnego dnia

Wszyscy to mieszkańcy Żor, mają od 22 do 25 lat. Za kradzież może im grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Praca uległa lekkiemu uszkodzeniu, ale wróciła do biblioteki.