Katowice Znaleziono go zakrwawionego na klatce schodowej. 44-latek kilkukrotnie ugodził go nożem Oprac. Mateusz Czajka |

44-latek zadał kilka ciosów nożem Źródło zdj. gł.: KPP w Cieszynie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

23 września na klatce schodowej jednego z cieszyńskich bloków znaleziono zakrwawionego 42-latka. Mężczyzna otrzymał kilka pchnięć nożem. Jego rany znajdowały się na klatce piersiowej i brzuchu. Choć miejscowa komenda policji podała, że był w "poważnym zagrożeniu zdrowia i życia", to jednak nie stracił przytomności. Przewieziono go do szpitala. Niestety mężczyzna nie chciał powiedzieć policjantom, kto go tak dotkliwie zranił.

"Od samego początku sprawa była trudna do wyjaśnienia. Policjanci nie dysponowali praktycznie żadnymi informacjami, które pozwoliłyby ustalić miejsce ataku, jego przebieg czy tożsamość sprawcy. Kryminalni musieli rozpocząć działania niemal od podstaw, opierając się na własnych ustaleniach" - twierdzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

44-latek zaatakował 42-latka z powodu pieniędzy Źródło zdjęcia: KPP w Cieszynie

Atak na dworcu w Cieszynie

Policjantom dwa dni zajęło ustalenie i schwytanie sprawcy ataku. Według policji ma być nim 44-latek. Ustalili także, że atak miał miejsce przy centrum przesiadkowym w Cieszynie.

44-latka zatrzymano 25 września. Przy sobie miał substancję psychotropową (alfa-PVP). Mundurowi podali, że mężczyzna był w przeszłości "wielokrotnie karany za różnego rodzaju przestępstwa, w tym przeciwko mieniu oraz narkotykowe". Według funkcjonariuszy motywem ataku były rozliczenia finansowe między 44-latkiem i jego ofiarą.

Areszt na trzy miesiące

"Doprowadzony do prokuratury 44-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności" - poinformowała policja w Cieszynie.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec podejrzanego.

Mł. asp. Sławomir Krentusz, zastępca oficera prasowego KPP Cieszynie przekazał nam również, że policja dotarła do nagrań monitoringu pokazujących atak. Dodał, że po zatrzymaniu 44-latka w sieci pojawiły się również inne materiały, pokazujące zajście przy cieszyńskim dworcu.

Źródło: Google Maps