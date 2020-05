Złapali go po pościgu w samochodzie za blisko pół miliona. Podejrzewają, że ukradł więcej luksusowych aut

32-letni mieszkaniec Śląska uciekał policjantom kradzionym mercedesem GLS. Zatrzymali go na autostradzie. W jego "dziupli" znaleziono części luksusowych aut.

- W miniony poniedziałek około trzeciej w nocy dyżurny rudzkiej komendy otrzymał informację, że w jednej z dzielnic miasta doszło do kradzieży pojazdu marki Mercedes GLS, wartego prawie pół miliona złotych– informuje starszy aspirant Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Telefon wykonał sam właściciel auta, który zauważył, że odjeżdża ono z jego posesji.

Funkcjonariusze szybko namierzyli auto. - Mundurowi podjęli próbę zatrzymania samochodu, złodziej zaczął jednak uciekać w kierunku autostrady A4, nie reagując na polecenia do zatrzymania – relacjonuje starszy aspirant Ciozak. Do pościgu włączały się kolejne patrole z kolejnych powiatów mijanych przez skradzionego mercedesa.

32-latek trafił do aresztu

Złodziej specjalista

Kierowca auta minął Gliwice, zjechał na autostradę A1 i dopiero na tej drodze, na wysokości zjazdu do Rybnika, patrol z Rudy Śląskiej, który wciąż ścigał podejrzanego o kradzież, zmusił mercedesa do zatrzymania. Auto zostało odzyskane, a mężczyzna – mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju – trafił do policyjnej izby zatrzymań. Cały pościg trwał kilkadziesiąt minut.