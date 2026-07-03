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Katowice

Zginęła 29-latka w zaawansowanej ciąży, dziecka nie udało się uratować. Kierowca oskarżony

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W wypadku zginęła kobieta w ciąży, w szpitalu zmarł noworodek
Tragiczne wypadki w sobotę w Katowicach na tej samej drodze krajowej
Źródło wideo: TVN24/ 112Tychy
Źródło zdj. gł.: 112Tychy
Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie kierowcy, który w Katowicach doprowadził do wypadku. Zginęła kobieta w zaawansowanej ciąży. Dziecko nie przeżyło, zmarło w szpitalu.

Do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego, w którym zginęła 29-latka w zaawansowanej ciąży i dziecko. 40-letni kierowca BMW przyznał się do winy - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Do wypadku doszło w lipcu 2025 r. na ul. Bielskiej (DK 86) w Katowicach. Śledczy ustalili, że kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków i nie obserwował należycie przedpola jazdy, przez co uderzył w tył Fiata, który stał w drogowym korku.

Cesarskie cięcie na miejscu wypadku

"Śmierć na miejscu poniosła 29-letnia pasażerka Fiata, będąca w zaawansowanej ciąży. Dziecko, po przeprowadzeniu cesarskiego cięcia przez zespół ratownictwa medycznego, trafiło do szpitala, jednak pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować" - wskazała Komenda Miejska Policji w Katowicach.

Za kierownicą Fiata siedział mąż 29-latki, który doznał rozległych obrażeń.

40-latek przyznał się do winy

40-letni kierowca BMW usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby, a jedna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. (…) W toku śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy. Przesłuchano świadków, przeprowadzono oględziny, uzyskano opinie biegłych szeregu specjalności w tym m.in. medycyny, toksykologii, badania stanu technicznego pojazdów oraz rekonstrukcji wypadków drogowych" - poinformował Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Po wypadku kierowcę BMW objęto dozorem policyjnym połączonym z zakazem opuszczania kraju. Nałożono na niego poręczenie majątkowe.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wypadek
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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