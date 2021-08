Wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Zawierciu. Cztery osoby ranne

Wybuch gazu ziemnego w Zawierciu. Do zdarzenia doszło w niedzielę - po godzinie 14 - w jednym z mieszkań, w budynku wielorodzinnym przy ulicy Franciszka Szymańskiego. - Gaz wybuchł na trzeciej kondygnacji. Łącznie zniszczonych jest siedem mieszkań. Pożarowo sytuacja jest opanowana. Z budynku ewakuowana 20 osób - mówi tvn24.pl asp. Grzegorz Nowak, rzecznik straży pożarnej w Zawierciu.

Cztery osoby poszkodowane

Wiadomo, że cztery osoby wymagają hospitalizacji. - Mamy jedną osobę poparzoną, która znajdowała się w mieszkaniu, gdzie doszło do wybuchu. Druga osoba znajdowała się w sąsiednim lokalu i została przygnieciona przez gruz. Ranne są też dwie osoby, które próbowały udzielać pomocy sąsiadom. W jednym przypadku doszło do podtrucia, w drugim do lekkiego poparzenia. Wszystkich poszkodowanych przekazano medykom - dodaje Nowak.