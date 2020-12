Nastolatkowie zorganizowali kulig, sanie podczepili do ciągnika. Doszło do wypadku

Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie. Przed kuligiem sprawdź wybraną przez siebie trasę. Wybieraj miejsca bezpieczne. Ważny jest też stan techniczny sanek. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe, to poważne zagrożenie.