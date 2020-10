Bywał z nią na imprezach, a nawet w szpitalach. Szukają osób, które czuły się zagrożone podczas spotkań z Nubią

Gdy puma Nubia należała do Kamila S., mężczyzna wpuszczał do jej klatki innych ludzi, bywał też z nią w miejscach publicznych, pozwalał robić zdjęcia i kręcić filmy z jej udziałem - tak przynajmniej wynika z jego relacji w mediach społecznościowych. Wreszcie - prowadził zbiórki na swój "projekt Nubia". Zwierzę dawno jest w zoo, a policja szuka osób, które czują się pokrzywdzone działalnością S.

Z pumą w klatce

S. nie ukrywał, że prowadzi "warsztaty z pumą", którą trzymał w domu niemal od jej urodzenia przez sześć lat. Na swoim profilu facebookowym zamieszczał zdjęcia ludzi w klatce z Nubią. Puma brała udział w spotach reklamowych, imprezach charytatywnych, była na festynach, w więzieniu, na uniwersytecie, na szpitalnych oddziałach onkologicznych dla dzieci. Na zdjęciach widzimy, że trzymana jest na smyczy i jest to jedyne widoczne zabezpieczenie dzikiego zwierzęcia, które przechadza się wśród obcych ludzi.

Ile to kosztowało

S. nie podawał publicznie cen spotkań z Nubią, ale pisał o zniżkach i promocjach. Zainteresowanych zapraszał do rozmowy prywatnej.

Pieniądze to kolejny wątek, który znalazł się pod lupą zawierciańskich policjantów, a dokładnie "pobieranie płatności za warsztaty" i "organizowanie zbiórki na pomoc prawną w związku z próbą zatrzymania zwierzęcia przy sobie lub zminimalizowania skutków rozdzielenia z pumą".

Nubia została odebrana Kamilowi S. wyrokiem sądu i przekazana do ogrodu zoologicznego. Początkowo sąd jako nowe miejsce dla pumy wskazał zoo w Poznaniu. Ale S. z pomocą prawnika Pawła Matyi wywalczył, by puma pozostała w Chorzowie, bliżej jego miejsca zamieszkania.

Na platformie zrzutka.pl S. założył zbiórkę "na pomoc prawną dla Kamila oraz Nubii, pomoc doraźną". W opisie wyjaśnił, że chodzi o to, "aby Nubia pozostała nadal ze mną". Tymczasem Matyja podkreślał, że chodzi o pozostawienie pumy w Chorzowie i cel został osiągnięty.

S. zebrał ponad 80 tysięcy złotych i zrzutka została wyłączona. Nie była to jego ani pierwsza, ani ostatnia zbiórka internetowa.

Odebranie Nubii

Kamil S. kupił Nubię w 2014 roku w Czechach jako kilkumiesięczne kocię i założył działalność cyrkową, bo zgodnie z prawem tylko cyrki, ogrody zoologiczne i placówki naukowo-badawcze mogą trzymać zwierzęta z gatunków niebezpiecznych, do których zalicza się puma.

Od początku był za to ścigany, bo chodził z pumą na smyczy po swojej rodzinnej wsi w województwie świętokrzyskim, co nie wszystkim się podobało.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie w 2015 roku zauważył, że cyrk dla S. to "jedynie sposób nabycia zwierzęcia, o którego posiadaniu marzył", wytknął mu brak organizacji przedstawień i skazał na grzywnę - 1000 złotych. Dwa lata później ten sam sąd zarzucił S., że prezentuje pumę, nie gwarantując widzom bezpieczeństwa. Karą znowu była grzywna, o połowę niższa niż za pierwszym razem, mimo że już wtedy policjanci wnioskowali o przepadek zwierzęcia.

Wyrok uprawomocnił się w styczniu 2020 roku i policja zaczęła szukać Nubii, żeby ją odebrać i przekazać do zoo w Poznaniu.

Odebranie nastąpiło w czerwcu i odbiło się szerokim echem w mediach. S. uciekł z Nubią do lasu i ukrywał się dwa dni. W pościg za nim ruszyło kilkuset policjantów, antyterroryści, psy tropiące, dwa helikoptery, drony. W końcu poddał się po negocjacjach i decyzji o pozostawieniu pumy w Chorzowie.

Po sądownej zmianie miejsca pobytu Nubia jest w śląskim ogrodzie na stałe. S. do końca sierpnia odwiedzał ją jako wolontariusz zoo, ale ogród nie przedłużył z nim umowy. - Chodziło o to, żeby wyszedł z lasu i przekazał zwierzę. Nie ma potrzeby, żeby dłużej tu był. Może odwiedzać pumę, jak każdy zwykły odwiedzający. Robi to coraz rzadziej - mówi Marek Mitrenga, nowy dyrektor zoo w Chorzowie (od września).