Prezydent Częstochowy przybył do prokuratury i wieczorem ją opuścił Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński, po wczorajszej informacji o zatrzymaniu przez agentów CBA prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zaczęli zgłaszać się nowi świadkowie.

Obecnie prokuratorzy przesłuchują tych świadków. Sytuacja ma wpływ na to, że prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze czy będą kierować wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa Matyjaszczyka, czy zastosują wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy muszą rozpatrzeć ewentualne rozszerzenie zarzutów przeciwko politykowi.

Zatrzymanie Krzysztofa Matyjaszczyka

Do zatrzymania Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy, doszło w środowy poranek w pobliżu miejsca zamieszkania samorządowca. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie prokuratury.

Akcja wobec prezydenta ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa. Matyjaszczyk został wypuszczony z prokuratury po godzinie 20.

"Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego"

"Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - przekazywał w środę przed południem w serwisie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Dziennikarze dopytywali Dobrzyńskiego, czy to jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. - Na tym etapie, gdy te czynności właśnie trwają, więcej informacji nie mam do przekazania - odpowiedział.

Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL zatrzymali Krzysztofa M. - Prezydenta Miasta Częstochowa. Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 25, 2026 Rozwiń

W środę wieczorem Matyjaszczyk został przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie miał usłyszeć zarzuty.

Samochód CBA z prezydentem ok. godz. 18 podjechał przed tylne wejście do gmachu prokuratury. Chwilę później agenci CBA wprowadzili go do budynku.

Jak poinformowano w PK, prezydentowi miały w środę zostać ogłoszone zarzuty, ale czynności z jego udziałem mają być kontynuowane w czwartek. Do czasu ich zakończenia prokuratura nie będzie informowała o treści zarzutów ani przebiegu przesłuchania, tego dnia ma zostać opublikowany komunikat - powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK.

Zarzuty w sprawie usłyszało już kilkanaście osób

Zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa.

- Potwierdzam, że ma to związek z tym śledztwem. W tamtej sprawie już 17 osób ma zarzuty - powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Postępowanie to prowadzi śląski wydział PK.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w TVN24, że zatrzymany prezydent jest 19. osobą podejrzaną w tej sprawie. Potwierdził, że jeszcze w środę prezydent Częstochowy usłyszy zarzut i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Dodał, że dalsze czynności są zaplanowane na czwartek, wówczas będzie też wydany komunikat prokuratury dotyczący tej sprawy.

Prokurator krajowy zaznaczył, że przed ogłoszeniem zarzutu podejrzanemu nie będzie informował o jego treści. Wskazał jedynie, że sprawa dotyczy korupcji w Częstochowie, głównie zamówień publicznych realizowanych w tym mieście.

Dodał, że o tym, czy prokuratura wystąpi o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego, zadecyduje ocena materiału dowodowego dokonana przez prokuratora prowadzącego postępowanie.

Prezydent zawieszony w partii

Prezydent Częstochowy w latach 2007-2010 był posłem. Samorządowiec jest przedstawicielem Lewicy. Po informacji o jego zatrzymaniu Łukasz Michnik, rzecznik klubu Lewicy, poinformował: - Decyzją przewodniczącego partii prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

- Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie, zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego, nie ma tutaj wyjątków, potrzeba transparentności - podkreślił Michnik.

Urząd pracuje "w normalnym trybie"

Dziennikarze TVN24 sprawdzili, jak po zatrzymaniu samorządowca wygląda praca urzędu. - Pracuje tak jak każdego dnia, w normalnym trybie. Rzeczywiście rano pojawili się funkcjonariusze, poprosili o wydanie określonych dokumentów, które są przygotowywane - powiedział Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy.

Jak dodał, "wie tyle, co każdy przeciętny obywatel". - Myślę, że z każdą kolejną godziną będziemy wiedzieli więcej - stwierdził, podkreślając, że "jest to pierwsza wizyta CBA".

Wiceprezydent Częstochowy: urząd pracuje w normalnym trybie Źródło: TVN24

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Były przewodniczący rady miasta usłyszał zarzuty. Złożył zażalenie

OGLĄDAJ: Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24

Piotr Krysztofiak/PKoz