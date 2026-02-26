Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Częstochowa

Zatrzymanie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie

Wyprowadzenie prezydenta z prokuratury
Prezydent Częstochowy przybył do prokuratury i wieczorem ją opuścił
Źródło: TVN24
Do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zaczęli zgłaszać się nowi świadkowie w związku z wczorajszym zatrzymaniem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński. Obecnie trwa przesłuchanie tych osób. W związku z tym śledczy nie zdecydowali jeszcze, czy będą kierować wniosek o tymczasowe aresztowanie włodarza Częstochowy, czy zastosują wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy TVN24 Maciej Duda i Łukasz Ruciński, po wczorajszej informacji o zatrzymaniu przez agentów CBA prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, do Śląskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zaczęli zgłaszać się nowi świadkowie.

Obecnie prokuratorzy przesłuchują tych świadków. Sytuacja ma wpływ na to, że prokuratorzy nie zdecydowali jeszcze czy będą kierować wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa Matyjaszczyka, czy zastosują wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy muszą rozpatrzeć ewentualne rozszerzenie zarzutów przeciwko politykowi.

Zatrzymanie Krzysztofa Matyjaszczyka

Do zatrzymania Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy, doszło w środowy poranek w pobliżu miejsca zamieszkania samorządowca. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie prokuratury.

Akcja wobec prezydenta ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa. Matyjaszczyk został wypuszczony z prokuratury po godzinie 20.

"Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego"

"Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - przekazywał w środę przed południem w serwisie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Dziennikarze dopytywali Dobrzyńskiego, czy to jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. - Na tym etapie, gdy te czynności właśnie trwają, więcej informacji nie mam do przekazania - odpowiedział.

W środę wieczorem Matyjaszczyk został przewieziony do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie miał usłyszeć zarzuty.

Samochód CBA z prezydentem ok. godz. 18 podjechał przed tylne wejście do gmachu prokuratury. Chwilę później agenci CBA wprowadzili go do budynku.

Jak poinformowano w PK, prezydentowi miały w środę zostać ogłoszone zarzuty, ale czynności z jego udziałem mają być kontynuowane w czwartek. Do czasu ich zakończenia prokuratura nie będzie informowała o treści zarzutów ani przebiegu przesłuchania, tego dnia ma zostać opublikowany komunikat - powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura Krajowa
Zmiana w "bastionie Ziobry i Święczkowskiego". Jak ją odczytywać?
Maciej Kuciel
Herman Hałuszczenko
Wczoraj zatrzymanie, dziś zarzuty. Były minister i afera "Midas"
Świat
Herman Hałuszczenko
Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy
Świat

Zarzuty w sprawie usłyszało już kilkanaście osób

Zatrzymanie ma związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którym zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta - potwierdziła Prokuratura Krajowa.

- Potwierdzam, że ma to związek z tym śledztwem. W tamtej sprawie już 17 osób ma zarzuty - powiedziała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej. Postępowanie to prowadzi śląski wydział PK. 

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w TVN24, że zatrzymany prezydent jest 19. osobą podejrzaną w tej sprawie. Potwierdził, że jeszcze w środę prezydent Częstochowy usłyszy zarzut i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Dodał, że dalsze czynności są zaplanowane na czwartek, wówczas będzie też wydany komunikat prokuratury dotyczący tej sprawy.

Prokurator krajowy zaznaczył, że przed ogłoszeniem zarzutu podejrzanemu nie będzie informował o jego treści. Wskazał jedynie, że sprawa dotyczy korupcji w Częstochowie, głównie zamówień publicznych realizowanych w tym mieście.

Dodał, że o tym, czy prokuratura wystąpi o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego, zadecyduje ocena materiału dowodowego dokonana przez prokuratora prowadzącego postępowanie.

Prezydent zawieszony w partii

Prezydent Częstochowy w latach 2007-2010 był posłem. Samorządowiec jest przedstawicielem Lewicy. Po informacji o jego zatrzymaniu Łukasz Michnik, rzecznik klubu Lewicy, poinformował: - Decyzją przewodniczącego partii prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

- Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie, zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego, nie ma tutaj wyjątków, potrzeba transparentności - podkreślił Michnik.

Urząd pracuje "w normalnym trybie"

Dziennikarze TVN24 sprawdzili, jak po zatrzymaniu samorządowca wygląda praca urzędu. - Pracuje tak jak każdego dnia, w normalnym trybie. Rzeczywiście rano pojawili się funkcjonariusze, poprosili o wydanie określonych dokumentów, które są przygotowywane - powiedział Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy.

Jak dodał, "wie tyle, co każdy przeciętny obywatel". - Myślę, że z każdą kolejną godziną będziemy wiedzieli więcej - stwierdził, podkreślając, że "jest to pierwsza wizyta CBA".

Klatka kluczowa-251835
Wiceprezydent Częstochowy: urząd pracuje w normalnym trybie
Źródło: TVN24
Były przewodniczący rady miasta usłyszał zarzuty. Złożył zażalenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były przewodniczący rady miasta usłyszał zarzuty. Złożył zażalenie

OGLĄDAJ: Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo

Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Częstochowawojewództwo śląskieCBAProkuraturaSamorząd terytorialnyProkuratura KrajowakorupcjaSamorządKatowiceWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Kadłub, woj. opolskie
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, auto wpada na przeciwległy pas i dachuje. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Sąd zdecydował w sprawie wniosku obrońców Ziobry
Polska
imageTitle
Cristiano Ronaldo w nowej roli. "Pierwsze kroki"
EUROSPORT
apteka, leki, farmaceuta
Co z suwerennością lekową Polski? "Odjeżdża nam Europa"
Zdrowie
Znaleźli narkotyki
Siedem osób podejrzanych u wyłudzenie milionów złotych
Białystok
Harry i Meghan w Jordanii
Księżna Meghan w Jordanii i porównania do Diany
Świat
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wraca sprawa wojewody, który kazał przenieść krzyż. Chcą uchylenia wyroku
Lublin
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
METEO
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
BIZNES
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczna opowieść byłego mistrza. "Obudziłem się cały we krwi"
EUROSPORT
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zamiast do schronisk karma trafiła na sprzedaż
Trójmiasto
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
WARSZAWA
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Wyciekły dane ponad 1300 pracowników szpitala
Łódź
Viktor Orban
Orban pisze do Zełenskiego. "Natychmiast"
Świat
imageTitle
Szokujące zdjęcie. Wraca "włochaty" problem
EUROSPORT
Józef Kubica
Tak w Lasach Państwowych korzystali ze służbowych aut
Robert Zieliński
imageTitle
Kiedy Puchar Świata w Bad Mitterndorf? Terminarz lotów
EUROSPORT
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
METEO
26.02 WARSZAWA POSIEDZENIE SEJMU SIKORSKI pap
"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Polska
PiS
"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Rekordowe straty. Winna historyczna wygrana
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica