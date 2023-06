Zniszczono kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu żydowskim. Policja zatrzymała cztery osoby

Policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie kilkudziesięciu nagrobków na zabytkowym cmentarzu żydowskim w Zabrzu (woj. śląskie). Wszystko wskazuje na to, że wandale w ostatnich dniach dwukrotnie odwiedzili kirkut, by dewastować pomniki. Niedługo usłyszą zarzuty.

Zniszczonych zostało kilkadziesiąt nagrobków. Policja zatrzymała cztery osoby

Informację o zatrzymaniu czterech mężczyzn potwierdził mł. asp. Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. - Podejrzewani to mieszkańcy Zabrza w wieku od 20 do 41 lat - przekazał policjant. Wszystko wskazuje na to, że wandale dwukrotnie w ostatnich dniach przyszli na kirkut i niszczyli nagrobki. Pierwszą informację od Walerjańskiego o zniszczeniu 26 pomników policja otrzymała w poniedziałek. We wtorek rano okazało się, że prawdopodobnie ostatniej nocy uszkodzono kolejnych 20. Policja na razie nie zdradza, w jaki sposób ustaliła domniemanych sprawców. - Była to na tyle pewna informacja, że pozwoliła na ich zatrzymanie - zaznaczył mł. asp. Bijok. Zatrzymani spędzili noc w policyjnym areszcie, dzisiaj usłyszą zarzuty.