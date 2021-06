W ciąży zachorowała na COVID-19. Miała cesarkę, terapię ECMO, przeszczep płuc. "Zmartwychwstałam"

Urodziła się Lenka

Test potwierdził, że jest chora na COVID-19, więc przeniesiono ją na oddział covidowy tego szpitala. Mimo intensywnego leczenia stan ciężarnej stale się pogarszał, co skłoniło ginekologów do rozwiązania ciąży przed terminem za pomocą cesarskiego cięcia.

Kilka tygodni przed terminem na świat przyszła dziewczynka - Lenka. Wróciła do domu i odtąd ona i jej brat, ośmioletni Kacper byli wyłącznie pod opieką taty. Pan Jacek mówił na konferencji, że to był dla niego najgorszy czas. - Już nie było kontaktu z żoną, były marne szanse na wszystko - wspominał.

Po cesarskim cięciu pacjentka została podłączona do ECMO

ECMO, przeszczep płuc - "to był cud"

Mimo wysiłków lekarzy stan pani Izabeli pogarszał się, jej płuca pracowały coraz mniej wydajnie. 14 marca podłączono ją do ECMO. To terapia pozaustrojowa. Natlenia krew, zastępując uszkodzone płuca, które w tym czasie mogą się zregenerować. Niestety, w tym przypadku tak się nie stało.

- Pacjentka była bardzo długo na ECMO. Długo nie mieliśmy odpowiedniego narządu do przeszczepu. Na początku mieliśmy nadzieję, że uda się wyjść z tego bez przeszczepu. U większości pacjentów z COVID płuca zaczynają się regenerować, niestety tu płuca zamieniły się w bezużyteczny twór szczątkowy, który nie wykonuje żadnej funkcji - mówił nam po briefingu profesor Piotr Knapik, kierownik oddziału klinicznego kardioanestezji i intensywnej terapii ŚCCS.

Lekarze mieli tyle samo argumentów za przeszczepem, co przeciw. Po trzech tygodniach terapii ECMO, 9 kwietnia zespół kardiochirurgów - transplantologów przeprowadził u młodej matki transplantację obu płuc. Operacja trwała 12 godzin. Pani Izabela jest już w dobrym stanie. - To co udało się u tej pacjentki, było pewnego rodzaju cudem - podsumował profesor Knapik.