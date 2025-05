W Zabrzu trwa referendum nad odwołaniem prezydentki 

Zabrze (województwo śląskie)

W Zabrzu w niedzielę rozpoczęło się referendum w sprawie odwołania prezydentki Agnieszki Rupniewskiej i rady miejskiej. Obwodowe komisje wyborcze zostały otwarte o godzinie 7, głosowanie zakończy się o 21, oficjalne wyniki będą znane prawdopodobnie późnym wieczorem lub w nocy z niedzieli na poniedziałek. Uczestnicy referendum otrzymają po dwie karty do głosowania – na jednej jest pytanie o odwołanie przed upływem kadencji prezydent Rupniewskiej, na drugiej – rady miejskiej.

Uprawnionych do głosowania jest 116,9 tys. osób. Wynik referendum będzie ważny, jeśli do urn pójdzie co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych Zabrza w 2024 r. W przypadku prezydentki to 25,9 tys., a w przypadku rady miasta 29,6 tys. osób.

Wśród powodów do odwołania prezydentki Zabrza i rady miasta grupa referendalna wymieniła m.in. zwolnienia grupowe w samorządowych jednostkach, podwyżki opłat lokalnych, rezygnację z organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych oraz przedłużający się proces prywatyzacji Górnika Zabrze. Agnieszka Rupniewska broniła się przed zarzutami wskazując m.in. na to, że przejęła miasto w bardzo złej sytuacji finansowej i musiała ratować je przed bankructwem.

Wybory samorządowe w Zabrzu Rupniewska wygrała w 2024 r. jako kandydatka KWW Koalicja Obywatelska. Choć startowała z poparciem KO, to nie należy do żadnej partii politycznej. W drugiej turze otrzymała 57,85 proc. głosów. Pokonała swoją wieloletnią poprzedniczkę Małgorzatę Mańkę-Szulik, która zarządzała miastem od 2006 roku.