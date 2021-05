Stali przy torach i rzucali kamieniami w pociągi osobowe

Kilkunastu nastolatków rzucało kamieniami w przejeżdżające pociągi pasażerskie - wynika z komunikatu sokistów, którzy ujęli dwóch chłopców. Młodszemu policja niczego nie udowodniła, wobec starszego skierowała wniosek do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło szóstego maja na szlaku kolejowym Zabrze – Gliwice. - Kilkunastoosobowa grupa młodzieży rzucała kamieniami do przejeżdżających pociągów pasażerskich, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia i życia podróżujących nimi osób - informuje Straż Ochrony Kolei.

Kamieniami w pociągi osobowe

W czwartek 6 maja br. do dyżurnego zmiany z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Gliwicach wpłynęła informacja, że na szlaku Zabrze - Gliwice znajduje się grupa młodzieży, która rzucała kamieniami w kierunku przejeżdżającego pociągu pasażerskiego PKP Intercity relacji Jelenia Góra - Kraków Główny.

Kolejny przypadek "zabaw" na torach

Policjanci przebadali chłopców alkomatem. - Młodszy miał wynik zero, starszy 1,2 promila - mówi Sebastian Bijok, rzecznik policji w Zabrzu.

Przeprowadzone czynności, między innymi rozmowy z nastolatkami i sokistami nie dowiodły, by 13-latek robił coś złego. - 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny - Za znieważenie funkcjonariusza SOK oraz rzucanie kamieniami w pociągi. Jest to wykroczenie, bo nie potwierdziło się, by uszkodził jakiś pociąg - mówi Bijok.