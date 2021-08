Uciekał, bo chciał sprawdzić, czy mu się uda. Próbował staranować policjanta, padł jeden strzał

Ucieczka zakończona na parkingu

"Mężczyzna nie chciał jednak się poddać i kiedy jeden z policjantów wychodząc z radiowozu próbował go zatrzymać, ten ruszył w jego kierunku motocyklem, nie reagując na wydawane polecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant wykorzystał do zatrzymania motocykla broń służbową, oddając w kierunku pojazdu jeden strzał. To pozwoliło na skuteczne jego zatrzymanie" - opisywali policjanci.

Chciał sprawdzić, czy mu się uda

Zatrzymany 23-latek mówił policjantom, że uciekał przed nimi, ponieważ nie miał uprawnień do kierowania motocyklami oraz chciał sprawdzić, czy uda mu się uciec. Jak przypomina policja, 23-latek, który świadomie nie zatrzymał się do kontroli drogowej, popełnił czyn, który jeszcze niedawno był kwalifikowany jako wykroczenie. Teraz niezatrzymanie się do kontroli jest już przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd może też zakazać prowadzenia pojazdów nawet na okres 15 lat.