Po policyjnej interwencji 40-latek zmarł w szpitalu
W nocy z 11 na 12 lipca policjanci z Zabrza otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnie zachowującego się mężczyzny, który miał wszcząć awanturę w domu. Z informacji wynikało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
- Po przyjeździe na miejsce zastali silnie pobudzonego 40-latka. Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia. Był agresywny, groził im pozbawieniem życia i zaatakował ich. W związku z jego zachowaniem policjanci wezwali wsparcie. W trakcie interwencji jeden z funkcjonariuszy doznał urazu oczu - podał aspirant Adam Strzodka z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.
Zabrze. 40-latek zmarł w szpitalu
Na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. - W karetce 40-latek zaczął tracić przytomność. Po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł - poinformował policjant.
Sprawę wyjaśnia prokuratura. Wewnętrzne postępowanie wszczęła również policja.
- Odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny przybliży zlecona już w toku śledztwa sekcja zwłok - przekazał aspirant Strzodka.