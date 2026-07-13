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Katowice

Po policyjnej interwencji 40-latek zmarł w szpitalu

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Potrącenie pieszej na Pradze Południe
Do zdarzenia doszło w Zabrzu (województwo śląskie)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Policjanci interweniowali wobec agresywnego 40-latka. Mężczyzna został obezwładniony i umieszczony w karetce. Zaczął tracić przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Wewnętrzne postępowanie prowadzi też policja.

W nocy z 11 na 12 lipca policjanci z Zabrza otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnie zachowującego się mężczyzny, który miał wszcząć awanturę w domu. Z informacji wynikało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

- Po przyjeździe na miejsce zastali silnie pobudzonego 40-latka. Mężczyzna nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia. Był agresywny, groził im pozbawieniem życia i zaatakował ich. W związku z jego zachowaniem policjanci wezwali wsparcie. W trakcie interwencji jeden z funkcjonariuszy doznał urazu oczu - podał aspirant Adam Strzodka z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Zabrze. 40-latek zmarł w szpitalu

Na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Po obezwładnieniu mężczyzna został przetransportowany do karetki pogotowia. - W karetce 40-latek zaczął tracić przytomność. Po przewiezieniu do szpitala, pomimo podjętych działań ratunkowych, zmarł - poinformował policjant.

Sprawę wyjaśnia prokuratura. Wewnętrzne postępowanie wszczęła również policja.

- Odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny przybliży zlecona już w toku śledztwa sekcja zwłok - przekazał aspirant Strzodka.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZabrzePolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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