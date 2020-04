W domu została dwójka małych dzieci. Pobita matka uciekła przed ich ojcem

Drzwi do mieszkania były zamknięte. Stróże prawa do środka dostali się przez otwarte drzwi balkonowe. Jak się okazało, nie było już w nim mężczyzny, a jedynie dzieci.

Uciekł do ogródka

W mieszkaniu, gdzie doszło do zdarzenia, śledczy przeprowadzili oględziny. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 37-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara co najmniej 8 lat wiezienia. W przeszłości podejrzany był karany za przestępstwa z użyciem przemocy, a dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów i zniszczenie mienia. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie śledczym.