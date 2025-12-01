Pociąg uszkodzony w trakcie jazdy. "Nie doszło do przebicia szyby"

Do zdarzenia doszło w Zabrzu Źródło: Google Maps

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 16 w Zabrzu.

"Pociąg odwołany i cofnięty do Gliwic. Wezwano służby" - napisał internauta na Kontakt24.

Na miejscu służby

Aspirant Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, przekazał, że "została uszkodzona szyba w pociągu".

- Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Wstępnie założono, że do uszkodzenia mogło dojść podczas przejazdu przez Zabrze. Zauważył to pasażer wysiadający na tej stacji. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia, jak powstało uszkodzenie. Przedmiot, którym to zrobiono, nie wniknął do pociągu. Nie doszło także do przebicia szyby. Obecnie w Gliwicach trwają oględziny pociągu - podkreślił policjant.

Komunikat PKP Intercity

PKP Intercity poinformowało w komunikacie, że "z powodu minimalizacji opóźnienia pociąg EIP nr 4502/3 relacji Gliwice-Gdynia Główna został odwołany na odcinku Gliwice-Katowice".

"Na odwołanym odcinku podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie biletów spółki 'PKP Intercity' S.A. w pociągu KŚ nr 40626 relacji Gliwice-Częstochowa" - poinformowała spółka.

