Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie uszkodzenia ciała w autobusie linii nr 250 przy ul. Franciszkańskiej. Do zdarzenia doszło 25 listopada 2025 roku w Zabrzu.

"Sprawca poprzez zadawanie uderzeń pięściami po twarzy dokonał naruszenia czynności narządów pasażera autobusu" - poinformowała policja.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Małgorzata Marczok, zaatakował pasażera, bo nie spodobał mu się fakt, że ten chciał koło niego usiąść. Zamiast go kulturalnie poprosić - mężczyzna rzucił się z pięściami. Na szczęście, obrażenia nie były poważne. Agresor zdążył uciec.

Policja pokazuje wizerunek

- Na razie jego dane nie są nam znane, dlatego upubliczniliśmy jego wizerunek. Jeśli zostanie zatrzymany, to usłyszy zarzut dotyczący lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Z to przestępstwo grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, aczkolwiek z uwagi na to, że to jest czyn o charakterze chuligańskim - sąd może zdecydować się na zwiększenie tego wyroku - informuje aspirant Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Każdy, kto rozpoznaje osobę na zdjęciach, proszony jest o kontakt pod nr tel. 47 8543 610 lub najbliższą jednostką policji pod telefonem alarmowym 112. Gwarantowana jest anonimowość.

