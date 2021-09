Okno było otwarte, dwulatka chodziła po parapecie. Pijana matka spała obok

Do zdarzenia doszło w środowy poranek przy ulicy Grunwaldzkiej w Zabrzu. Policjantów na miejsce wezwała osoba, która zauważyła dziecko. "Na miejsce skierowano dzielnicowych, którzy rzeczywiście zobaczyli otwarte okno w mieszkaniu usytuowanym na wysokim parterze. Z pomocą drabiny interweniujący policjanci weszli do środka" - czytamy w komunikacie policji.

Pijana matka spała, dziecko trafiło pod opiekę rodziny

Dziewczynka była głodna. "Na szczęście jeden z mundurowych miał pączka, którym poczęstował dziecko" - przekazali policjanci. Decyzją pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dwulatkę przekazano pod opiekę rodziny. Jak informuje policja, 32-latka usłyszy zarzut dotyczący narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej córki. Może za to grozić to kara do pięciu lat więzienia.