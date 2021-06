Strzelali w kierunku policjantów. Poddali się, gdy ci odpowiedzieli ogniem. Osiem osób zatrzymanych

Po pierwszej w nocy dyżurny policji w Zabrzu otrzymał zgłoszenie o bójce między kilkoma osobami, do której miało dojść przy ulicy Ireny Kosmowskiej. Zawiadamiający relacjonował, że słyszał strzały, a bijące się osoby mają przy sobie pałki.

Po oddaniu strzałów przez policjantów do dyżurnego policji zadzwonił telefon. Okazało się, że rozmówca to jedna z osób, która znajdowała się wewnątrz budynku - przekazała dyżurnemu, że chcą się poddać i że nikt nie wymaga pomocy medycznej. Dyżurny poinformował rozmówcę, że mają pozostawić w budynku wszystkie niebezpieczne przedmioty oraz pojedynczo opuszczać budynek.

Nikt nie został ranny. Policjanci zatrzymali łącznie osiem osób – sześciu mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy byli pijani. Odnaleziono również broń, z której najprawdopodobniej strzelano do mundurowych oraz maczety i pałki teleskopowe. Czynności w sprawie trwają.

- Jest zbyt wcześnie, by orzec jakiego rodzaju to broń, na razie możemy powiedzieć, że jest to przedmiot przypominający broń palną. Musi ją zbadać ekspert - powiedział sierż. szt. Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Jak, dodał, w miejscu strzelaniny wciąż trwają czynności.