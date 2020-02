Nielegalnie chcieli pozbyć się odpadów. Zatrzymanie na gorącym uczynku

19 lutego policjanci z Bytomia i Zabrza dostali informację o tym, że do drugiego z miast ma przyjechać ciężarówka pełna odpadów. Te miały zostać nielegalnie wysypane przy ulicy Ziemskiej. - Policjanci udali się na miejsce i faktycznie zastali tam ciężarówkę, która zrzuciła już odpady, zmieszane tworzywa sztuczne. Na miejscu była też koparka. Zasypywała odpady we wcześniej wykopanym dole - relacjonuje Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Właściciel terenu będzie musiał sam usunąć odpady

- To jest takie miejsce, gdzie mieliśmy już kilka razy problemy z podobnego rodzaju zdarzeniami. Znajduje się ono na uboczu, a w związku z powyższym stwarza możliwości podjechania - mówi Artur Nowakowski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu. I zaznacza, że władze starają się mieć kontakt z mieszkańcami, którzy przekazują im różnego rodzaju niepokojące informacje. Jak przekazał Nowakowski, teren, na którym chciano wysypać śmieci, należy do osoby prywatnej. - A więc właściciel będzie musiał usunąć odpady na własny koszt, a to są spore pieniądze - podkreślił urzędnik. W sprawie zatrzymano dwie osoby. "Trwają działania zmierzające do ustalenia pochodzenia odpadów oraz pozostałych osób zamieszanych w tę działalność" - czytamy na stronie śląskiej policji.