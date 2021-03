Owce oddają krew. "Świetnie się sprawdza w różnych laboratoriach"

To urlop od oddawania krwi, którą naukowcy pobierają zwierzętom raz w tygodniu. Grajoszek: - Ta krew świetnie się sprawdza w różnych laboratoriach, pożywkarniach mikrobiologicznych. Można wysiewać na niej różnego rodzaju bakterie. Służy również naszym studentom do nauki. I dzięki temu oszczędzamy ludzką krew, która jest niezwykle cenna.

Owcza krew sprzedawana jest do laboratoriów

Owca jest przygotowywana do zabiegu półtora roku po urodzeniu. Najpierw jest tylko wyprowadzana z kojca, ma przygotowywane miejsce na szyi do pobrania, następnie wraca do kojca i otrzymuje burak pastewny lub inny smakołyk. To nagroda, która ma ją zachęcić do oddawania krwi, tak by nie trzeba jej było poskramiać. Procedura powtarzana jest kilkukrotnie.