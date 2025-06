Pięciolatek wbiegł pod nadjeżdżający samochód

Zabrze (województwo śląskie)

Do zdarzenia doszło 2 czerwca w godzinach wieczornych na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące potrącenia dziecka przez auto.

Ustalili, że rodzice z dwójką dzieci wysiadali z taksówki. Pięciolatek wysiadł od strony chodnika, obiegł auto i wbiegł pod nadjeżdżający samochód. Chłopiec trafił do szpitala, ale nie doznał poważnych obrażeń.

Policja przypomina o tym, aby rodzice mieli dzieci cały czas pod opieką.

"Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, dlatego nie spuszczajmy maluchów z oczu, przekazujmy im ciągle podstawowe zasady bezpiecznych zachowań oraz uczmy właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia. Ponawiamy apel zarówno do pieszych jak też zmotoryzowanych o bezpieczne korzystanie z dróg" - czytamy.

