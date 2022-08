Miał wyciągnąć rewolwer, od księdza zażądał pieniędzy. Później uciekł

czytaj dalej

Stało się to, co było nieuniknione, czyli do Odry wkroczyła polityka - powiedziała Magda Łucyan, zapowiadając wydanie specjalne programu "Rozmowy o końcu świata. Odra umiera". W niedzielę o godzinie 20 w TVN24 i TVN24 GO goście programu, eksperci i naukowcy, będą odpowiadali na to, co w ostatnich tygodniach w sprawie skażenia rzeki słyszymy z ust polityków.