Ktoś przywiązał Lusię do znaku drogowego i zostawił. Przegryzła smycz. Nagranie z monitoringu

Opiekunowie Lusi zgłosili w schronisku zaginięcie psa. Powiedzieli, że Lusia uciekła, wystraszona hukiem petardy. Następnego dnia ktoś przywiązał ją do znaku drogowego naprzeciw schroniska. Lusia odgryzła smycz i biegała jak szalona kilka godzin, wracając do jednego miejsca. Sytuacja została zarejestrowana, policja prowadzi śledztwo.

Kamera monitoringu schroniska dla zwierząt w Zabrzu "Psitul mnie" zarejestrowała zdarzenie, które jest przestępstwem. Widzimy osobę, która prowadzi psa na smyczy, następnie przywiązuje go do znaku drogowego naprzeciwko schroniska, po drugiej stronie ulicy Bytomskiej, i odchodzi. Osoba ta nigdy nie wróciła po psa.

Pies biegał jak szalony przy torach i ulicy

Do zdarzenia doszło 3 stycznia o piątej nad ranem. W schronisku był opiekun, ale nie zauważył sytuacji na ekranie monitoringu. - Pies przegryzł smycz. Widać to na nagraniu - opisuje Witkowska-Zabawa. - Biegał potem jak szalony po torach tramwajowych, wybiegał na ulicę. Udało nam się go złapać dopiero około godziny siódmej.

- Dobrze, że pies nie został porzucony w ciemnym lesie, tylko przed schroniskiem, by ktoś się nim szybko zajął i ostatecznie nic mu się nie stało - mówi Witkowska-Zabawa. - Ale dlaczego osoba z monitoringu nie przyprowadziła zwierzęcia do nas i nie przekazała pracownikom? Ten pies mógł zginąć - zauważa.

Okazało się, że to Lusia, która wystraszyła się huku petard

Tydzień później, 8 stycznia, do schroniska zgłosiła się opiekunka psa, mieszkanka sąsiedniej Rudy Śląskiej. Powiedziała, że zobaczyła zwierzę na zdjęciach w internecie. Witkowska-Zabawa: - Okazało się, że to Lusia, której zaginięcie opiekunka zgłosiła nam 2 stycznia. Mówiła wtedy, że pies wyskoczył jej z samochodu, wystraszony hukiem petardy i pobiegł w nieznane.

Sylwester i następne dni to był jak zwykle trudny czas dla zwierząt. W zabrzańskim schronisku zgłoszono zaginięcie kilkunastu psów, które uciekły na skutek paniki wywołanej wystrzałami pirotechnicznymi. Dwa psy do dzisiaj się nie odnalazły.

Chuda, ale szczęśliwa

Kim jest osoba z monitoringu

Historia Lusi mogła zatoczyć koło - osoba z monitoringu znalazła błąkającego psa i pomogła tak jak potrafiła. Dla Witkowskiej-Zabawy nie jest to takie oczywiste. - To bardzo lękliwy pies. Nie dało się do niego podejść. Pracownicy wabili go jedzeniem przez godzinę, zanim złapali. Jak tej osobie z monitoringu się udało? Dlaczego, zamiast łapać obcego psa, nie zadzwoniła do nas albo do straży miejskiej czy na policję? Ludzie zwykle tak robią.