Katowice Wiozła 37 przedszkolaków, gwałtownie zahamowała. Dwie osoby w szpitalu Mateusz Czajka |

Dzieci są badane na miejscu przez załogi karetek Źródło zdj. gł.: KM PSP w Zabrzu

Sześcioletnie dziecko oraz jeden z czterech opiekunów trafili do szpitala po tym, jak kierująca autobusem miejskim, którym podróżowało 37 przedszkolaków, gwałtownie zahamowała. Są oni obecnie badani na terenie centrum przesiadkowego w Zabrzu przy ul. Goethego przez ratowników medycznych i lekarzy. W szczytowym momencie na terenie centrum działało 13 załóg karetek oraz dwóch ratowników na motocyklach.

- Prawdopodobnie kierująca autobusem zahamowała, aby nie zderzyć się z innym pojazdem - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu mł. bryg. Wojciech Strugacz.

Na miejsce przyjechała także policja Źródło zdjęcia: KMP w Zabrzu

Jak podał oficer prasowy policji w Zabrzu asp. Sebastian Bijok, kierująca autobusem zahamowała w momencie wyjeżdżania z zatoczki.

Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring.

Obrażenia opiekuna oraz sześcioletniej dziewczynki nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.