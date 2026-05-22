Katowice

Wiozła 37 przedszkolaków, gwałtownie zahamowała. Dwie osoby w szpitalu

Dzieci są badane na miejscu przez załogi karetek
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Zabrzu
Kierująca autobusem miejskim, w którym było 37 przedszkolaków z opiekunami, gwałtownie zahamowała. Jedno z dzieci oraz opiekun trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Zabrzu.

Sześcioletnie dziecko oraz jeden z czterech opiekunów trafili do szpitala po tym, jak kierująca autobusem miejskim, którym podróżowało 37 przedszkolaków, gwałtownie zahamowała. Są oni obecnie badani na terenie centrum przesiadkowego w Zabrzu przy ul. Goethego przez ratowników medycznych i lekarzy. W szczytowym momencie na terenie centrum działało 13 załóg karetek oraz dwóch ratowników na motocyklach.

- Prawdopodobnie kierująca autobusem zahamowała, aby nie zderzyć się z innym pojazdem - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu mł. bryg. Wojciech Strugacz.

Źródło zdjęcia: KMP w Zabrzu

Jak podał oficer prasowy policji w Zabrzu asp. Sebastian Bijok, kierująca autobusem zahamowała w momencie wyjeżdżania z zatoczki.

Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring.

Obrażenia opiekuna oraz sześcioletniej dziewczynki nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.

Mateusz Czajka
