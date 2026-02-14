Pijany 19-latek wjechał w dom, uszkodził skrzynkę gazową. Ewakuowano mieszkańców

Do zdarzenia doszło w Zabrzu Źródło: Google Maps

W sobotę przed godziną drugą w nocy służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu na ulicy 11 listopada w Zabrzu. Z informacji przekazanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach wynikało, że samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny.

"W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku (nienaruszona). Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań" - podało WCZK w porannym raporcie.

Kierowca został zabrany do szpitala.

Strażacy zakończyli swoje działania około godziny 3.30.

Jak poinformował w rozmowie z tvn24.pl aspirant Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, za kierownicą siedział 19-latek. Był pijany.

- Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek mieszkalny. Nie posiadał uprawnień do kierowania. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Od 19-latka została pobrana krew do badań - powiedział policjant.

Kierowca będzie odpowiadał za jazdę w stanie nietrzeźwości.

