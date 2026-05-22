Katowice Kierowca autobusu z 37 przedszkolakami gwałtownie zahamował. Dwie osoby trafiły do szpitala Mateusz Czajka |

Dzieci są badane na miejscu przez załogi karetek Źródło zdj. gł.: KM PSP w Zabrzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sześcioletnie dziecko oraz jeden z czterech opiekunów trafili do szpitala po tym, jak kierowca autobusu miejskiego, którym podróżowały dzieci, gwałtownie zahamował. W grupie było 37 przedszkolaków. Są oni obecnie badani na terenie centrum przesiadkowego w Zabrzu przy ul. Goethego przez ratowników medycznych i lekarzy.

- Prawdopodobnie kierowca autobusu zahamował, aby nie zderzyć się z innym pojazdem - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu mł. bryg. Wojciech Strugacz.

Więcej informacji wkrótce.