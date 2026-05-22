Kierowca autobusu z 37 przedszkolakami gwałtownie zahamował. Dwie osoby trafiły do szpitala
Sześcioletnie dziecko oraz jeden z czterech opiekunów trafili do szpitala po tym, jak kierowca autobusu miejskiego, którym podróżowały dzieci, gwałtownie zahamował. W grupie było 37 przedszkolaków. Są oni obecnie badani na terenie centrum przesiadkowego w Zabrzu przy ul. Goethego przez ratowników medycznych i lekarzy.
- Prawdopodobnie kierowca autobusu zahamował, aby nie zderzyć się z innym pojazdem - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu mł. bryg. Wojciech Strugacz.
Źródło: tvn24.pl