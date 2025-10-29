Dwa owczarki same w centrum miasta. "Wskoczyły na tylne siedzenie radiowozu"

Dwa owczarki same w centrum miasta Źródło: Policja Śląska

Psy biegały same ulicą Wolności w Zabrzu. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie w środę około godziny 9. Od razu pojechali na miejsce.

Słuchały policjantki

Sytuację opanowała sierżant Karolina Zalewska, funkcjonariuszka ogniwa interwencyjnego komisariatu II. Jak się okazało, zwierzęta jej słuchały.

"Psy posłusznie wykonały jej polecenia i wskoczyły na tylne siedzenie radiowozu, gdzie spokojnie czekały na przyjazd pracownika schroniska" - dodali policjanci.

Poszukiwania właściciela nie trwały długo, bo jak się okazało, on sam też już szukał swoich owczarków.

Psy wróciły od razu do domu.

