Czteromiesięczna dziewczynka zmarła w szpitalu. "Sepsa piorunująca"

Policja, na zlecenie prokuratury sprawdza sprawę śmierci niemowlęcia w szpitalu w Zabrzu. - Doszło do wstrząsu septycznego i do niewydolności wielonarządowej. Mieliśmy do czynienia z sepsą piorunującą - mówi przedstawicielka placówki.

W ciągu kilku godzin

- W tym przypadku doszło do wstrząsu septycznego i do niewydolności wielonarządowej. Mieliśmy do czynienia z sepsą piorunującą. Ta sepsa rozwija się w ciągu kilku godzin i prowadzi do niewydolności narządów. Często w początkowej fazie ona może być pomylona z z przeziębieniem czy też nieżytem jelitowo-żołądkowym. Zdarza się rzadko, ale występuje u osób z obniżoną odpornością - powiedziała nam Agata Pustułka.