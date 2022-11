Autobus spłonął na pierwszej wycieczce. Rodzinny dom dziecka uzbierał już ponad 100 tysięcy złotych

Hrycyszynowie z Zabrza (woj. śląskie) wychowują 13 dzieci. Nigdy nie prosili o pieniądze. Za oszczędności kupili i wyremontowali stary autobus, bo w każdy wolny czas wyruszają w góry. Spłonął na pierwszej wycieczce. Znajoma z górskiego szlaku zorganizowała zbiórkę internetową. Cel został osiągnięty w tydzień. "A może któreś z Was postanowi wstąpić w nasze szeregi rodzicielstwa zastępczego i uratować choć jedno małe życie? To byłoby coś cudownego" - piszą Hrycyszynowie.

"Moi kochani! To co się podziało w naszym życiu od ostatniego tygodnia jest czystym szaleństwem dobroci, szczodrości, empatii. Zawsze wiedziałam, że mamy wokół siebie dobrych ludzi, a właściwie dobre Anioły, które nad nami czuwają. Ale, że jest Was tak wielu?" - pisze Bożena Hrycyszyn na facebookowym profilu "Dom Pod Dobrym Aniołem". Tak się nazywa rodzinny dom dziecka, który pani Bożena wraz z mężem Stanisławem prowadzą w Zabrzu od 2007 roku.

"Długo myślałam co Wam wszystkim napisać. Brak słów żeby wyrazić naszą wdzięczność. Otrzymaliśmy bardzo dużo ciepłych słów otuchy i wsparcia. Okazuje się, że z wieloma z Was niejednokrotnie spotkaliśmy się już na szlaku" - czytamy w poście pani Bożeny.

Autobus spłonął na pierwszej wycieczce

Zaczęło się od nieszczęścia. 30 października w Pawłowicach spłonął autobus Hrycyszynów. Strata była tym boleśniejsza, że kupili go za oszczędności, sami wyremontowali i nawet nie dotarli do celu pierwszej wycieczki.

"Jestem dumny, że w Polsce żyją tacy ludzie"

"Przejeżdżałem obok płonącego autobusu i widziałem jak strażacy leją wodę do luków bagażowych... miałem nadzieję że udało wszystkim bezpiecznie wyjść i zastanawiałem się czy zdążyli wyciągnąć bagaże - jak widać wszystkich bagaży nie udało się uratować, ale co najważniejsze wszyscy wyszli cało. Powodzenia w zakupie nowego środka transportu" - napisał anonimowy użytkownik, wpłacając 20 złotych

"A może któreś z was postanowi wstąpić w szeregi rodzicielstwa zastępczego"

Hrycyszynowie w mediach społecznościowych: "Niektórzy piszą, że byli świadkami pożaru naszego busa. Bardzo dużo ludzi ma okazję zaznajomić się bliżej z tematem rodzicielstwa zastępczego. Pamiętajcie, że rodzin zastępczych jest bardzo dużo i też zmagają się z wieloma problemami, dylematami, smutkami i troskami. Czasem tak niewiele trzeba by pomóc. Może to czas zadumy nad trudem tej misji, bo trudno to nazwać pracą. Rozejrzyjcie się wokół siebie, miejcie oczy i serca szeroko otwarte. A może któreś z Was postanowi wstąpić w nasze "szeregi" rodzicielstwa zastępczego i uratować choć jedno małe życie? To byłoby coś cudownego".