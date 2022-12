Podejrzewali, że może strzelać. Zabezpieczają "różne jednostki broni" w jego mieszkaniu

czytaj dalej

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje powołanie na ćwiczenia w 2023 roku do 200 tysięcy osób, w tym także te, "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)" - zapisano w projekcie rozporządzenia. Resort chce także przyjąć ponad 17 tysięcy osób do służby zawodowej w armii.