Poszedł na spacer do lasu. Dzień później znalazł go policyjny dron, był w stanie zagrażającym życiu

82-latek znany jest w swojej okolicy, w Zabrzu, z wędrówek po lesie. Zna teren. Na spacer, który skończył się dramatem, wziął ze sobą telefon, odzywał się do bliskich, ale w pewnym momencie kontakt się urwał. Powiadomieni o tym policjanci ruszyli na poszukiwania. Za pomocą drona znaleźli mężczyznę dopiero następnego dnia. Był zanurzony w wodzie. - Tylko głowa mu wystawała, próbował łapać powietrze - relacjonuje policjant.

W poniedziałek rano 82-letni mieszkaniec Zabrza wyszedł na spacer do lasu. - Ludzie go tam kojarzą, znany jest okolicznym mieszkańcom z wędrówek po lesie. Zna teren, mieszka w pobliżu - mówi Adam Strzodka z zabrzańskiej policji. Mężczyzna wziął ze sobą telefon. Jak mówi Strzodka, ostatni raz rozmawiał z bliskimi około godziny 13. Był to krótki kontakt, a potem zupełnie się urwał.