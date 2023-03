Leon rano sam wsiadł do pociągu, wysiadł na następnej stacji i pojechał w przeciwnym kierunku. Szukają go

Leon to półtoraroczny pies rasy husky. We wtorek wieczorem uciekł opiekunom, a w środę rano wsiadł do pociągu relacji Katowice - Wisła Głębce. - Sam, zachowywał się spokojnie, ale był zagubiony - opisuje konduktor. Leon wysiadł na następnej stacji, ale prawdopodobnie znów rozpoczął podróż koleją w przeciwnym kierunku. Może być ranny.

Pierściec to następna stacja po Zaborzu. Obie miejscowości znajdują się pod Skoczowem w powiecie cieszyńskim. Internauci w komentarzach martwią się, że pies może mieć teraz problem z powrotem do domu. Tym bardziej, że może być ranny.

"W okolicy szkoły biega pies"

W poście dodany był telefon kontaktowy do nauczycielki z tej szkoły. - To na pewno ten sam pies, który jechał pociągiem. Moja uczennica widziała, jak pies wsiadł w Pierścu w pociąg powrotny, ale prawdopodobne przejechał Zaborze - powiedziała nauczycielka.

Opiekun psa szukał go w Pierściu. Tam dowiedział się, że zwierzak wsiadł do pociągu do Pszczyny, czyli odjechał w przeciwnym kierunku. - Jedziemy do Pszczyny - powiedział nam opiekun. - To półtoraroczny husky. Bardzo łagodny, wychowywał się z dziećmi. Ma na imię Leon.