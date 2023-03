Leon rano sam wsiadł do pociągu, wysiadł na następnej stacji i pojechał w przeciwnym kierunku. Znaleźli go

Leon to półtoraroczny pies rasy husky. We wtorek wieczorem uciekł opiekunom, a w środę rano wsiadł do pociągu relacji Katowice - Wisła Głębce. - Sam, zachowywał się spokojnie, ale był zagubiony - opisuje konduktor. Leon wysiadł na następnej stacji, ale znów rozpoczął podróż koleją w przeciwnym kierunku. Około 14 został znaleziony w Pszczynie.