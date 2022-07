Zniknął po zabójstwie trzech osób, ślad po nim zaginął. Rok po zbrodni wciąż szukają Jacka Jaworka

czytaj dalej

Inflacja w Polsce utrzyma się powyżej poziomu 10 procent do połowy 2023 roku - tak wynika z prognoz ekonomistów PKO Banku Polskiego. W ich ocenie czeka nas jeszcze podwyżka stóp procentowych we wrześniu - o 50 punktów bazowych. Wzrost gospodarczy ma spaść z 4,9 procent w 2022 roku do 1,3 procent w 2023 roku.