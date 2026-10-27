Katowice Wywrócił fortepian na Rynku, nagrała go kamera. Został zatrzymany Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Wywrócony fortepian na Rynku w Gliwicach Źródło wideo: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach Źródło zdj. gł.: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Zniszczono fortepian na rynku. Mamy zabezpieczone nagrania. Bandyckie zachowania wymagają surowych kar" - poinformowała we wtorek rano prezydencka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

"Czegoś takiego jeszcze nie grali"

Zdjęcia wywróconego do góry nogami instrumentu opublikowało podlegające miastu Centrum Kultury Victoria. "W sztuce widzieliśmy już wiele awangardowych rozwiązań - performance, dekonstrukcję, łamanie konwencji, prowokację, ale czegoś takiego jeszcze nie grali... Ktoś na Rynku wywrócił fortepian" - czytamy we wpisie.

Zdewastowany fortepian w Gliwicach Źródło zdjęcia: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Zatrzymany 24-latek

Kilka godzin później gliwicka policja poinformowała we wpisie, że między innymi dzięki nagraniom z monitoringu śledczy zatrzymali podejrzewanego o tę dewastację 24-latka.

"Zaskoczony 24-latek w dzisiejsze południe został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Podczas czynności przyznał się do zarzucanego mu czynu" - przekazano w komunikacie.

Zdewastowany fortepian w Gliwicach Źródło zdjęcia: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Komenda Miejska Policji w Gliwicach przekazała, że mężczyźnie grozi kara grzywna, a nawet pozbawienia wolności do lat pięciu.

Ogólnodostępny fortepian stał na gliwickim Rynku od kwietnia, kiedy na zlecenie miasta został wyczyszczony po wcześniejszych uszkodzeniach. Instrument przeniesiono z Parku Chopina, gdzie grupa młodych sprawców naniosła na jego obudowę różne napisy.