Wywrócił fortepian na Rynku, nagrała go kamera. Został zatrzymany
"Zniszczono fortepian na rynku. Mamy zabezpieczone nagrania. Bandyckie zachowania wymagają surowych kar" - poinformowała we wtorek rano prezydencka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
"Czegoś takiego jeszcze nie grali"
Zdjęcia wywróconego do góry nogami instrumentu opublikowało podlegające miastu Centrum Kultury Victoria. "W sztuce widzieliśmy już wiele awangardowych rozwiązań - performance, dekonstrukcję, łamanie konwencji, prowokację, ale czegoś takiego jeszcze nie grali... Ktoś na Rynku wywrócił fortepian" - czytamy we wpisie.
Zatrzymany 24-latek
Kilka godzin później gliwicka policja poinformowała we wpisie, że między innymi dzięki nagraniom z monitoringu śledczy zatrzymali podejrzewanego o tę dewastację 24-latka.
"Zaskoczony 24-latek w dzisiejsze południe został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Podczas czynności przyznał się do zarzucanego mu czynu" - przekazano w komunikacie.
Komenda Miejska Policji w Gliwicach przekazała, że mężczyźnie grozi kara grzywna, a nawet pozbawienia wolności do lat pięciu.
Ogólnodostępny fortepian stał na gliwickim Rynku od kwietnia, kiedy na zlecenie miasta został wyczyszczony po wcześniejszych uszkodzeniach. Instrument przeniesiono z Parku Chopina, gdzie grupa młodych sprawców naniosła na jego obudowę różne napisy.