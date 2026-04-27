Katowice

Wyszarpał kobietę z auta i zaczął uciekać. Wjechał na torowisko

Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Rozbój na Rybnickiej w Mikołowie
Źródło: KPP w Mikołowie
Wyszarpał kobietę z samochodu i zaczął uciekać. Utknął na torach kolejowych, pozostawił tam skradzione auto i ruszył dalej. W auto uderzył pociąg.

W niedzielę po godzinie 16 w Łaziskach Górnych doszło do zderzenia pociągu osobowego relacji Katowice -Racibórz z osobówką. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas na skrzynkę Kontakt24.

- Samochód znajdował się bardzo blisko torów lub na nasypie kolejowym. Maszynista zdążył wyhamować, więc pociąg z niewielką prędkością uderzył w samochód. Na miejscu nie było kierowcy auta. Nie wiemy, jak samochód się tam znalazł. Wygląda na to, że został porzucony w pobliżu torów. Po zderzeniu pociąg dojechał do najbliższej stacji, gdzie wszyscy pasażerowie, czyli sto dziesięć osób, bezpiecznie opuściło pojazd i została im zapewniona komunikacja zastępcza - przekazał kpt. Piotr Olesch, oficer prasowy KP PSP w Mikołowie.

Ruch pociągów wstrzymano na około trzech godzin. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach w swoim raporcie podało, że według ustaleń policji samochód był kradziony. Mł. asp. Izabela Kempka przekazała tvn24.pl. że w sprawie został zatrzymany 27-letni mężczyzna.

Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Źródło: KP PSP w Mikołowie

Obława policji

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie policja, opisała dokładnie cały przebieg zdarzenia. Mężczyzna na ul. Rybnickiej w Mikołowie zatrzymał kobietę i ukradł jej samochód. 27-latkowi z powiatu cieszyńskiego udało się zabrać pojazd mimo tego, że próbowali mu to uniemożliwić świadkowie.

”Sprawca dojechał nim następnie do Łazisk Górnych, gdzie skręcił w ślepą uliczkę kończącą się torami kolejowymi. Próbując przejechać przez torowisko w miejscu do tego nieprzystosowanym, utknął na wysokich szynach. Nie mogąc kontynuować dalszej jazdy, opuścił pojazd. W pozostawionego na torowisku Volkswagena uderzył nadjeżdżający pociąg.” - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

27-llatek zaczął uciekać w kierunku Tychów. W obławie na niego wykorzystano policyjne psy oraz drona z kamerą termowizyjną. Mężczyznę złapano tuż przed północą.

Uszkodzony pociąg po zderzeniu z samochodem w Łaziskach
Uszkodzony pociąg po zderzeniu z samochodem w Łaziskach
Źródło: KP PSP w Mikołowie

Wjechał tuż pod pociąg

Zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej na innej trasie w województwie śląskim inny samochód osobowy również zderzył się z pociągiem osobowym. Tym razem do zdarzenia doszło w Turowie na ul. Joachimowskiej na szlaku kolejowym Turów - Częstochowa - Kucelinka. Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w środku były cztery osoby. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi 44-latek nie dostosował się do sygnalizatora nadającego sygnał czerwony i wjechał na przejazd kolejowy, który nie ma rogatek, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem - przekazała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Pasażerowie przewoźnika przy pomocy strażaków musieli się przesiąść do innego składu. Utrudnienia na linii trwały do godziny 23. 44-latek nie został na razie ukarany. Sprawa jest w dalszym ciągu badana przez śledczych.

Mateusz Czajka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica