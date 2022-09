Śląsko-dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne

Szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz powiedział podczas środowej konferencji prasowej, że ludziom żyje się coraz gorzej, a głównym tego powodem są rosnące ceny energii. - Wszystkie dotychczasowe działania rządowe, która teoretycznie mają spowodować, że ustabilizuje się inflacja, że ceny energii nie będą w takim oszalałym tempie rosły, jak rosną, są działaniami doraźnymi. Nie ma tutaj w naszej ocenie żadnych rozwiązań systemowych, które dawałyby stabilizację dla nas jako dla zwykłych ludzi, dla obywateli Śląska, Rzeczypospolitej, ale co jest też niezmiernie ważne, nie dają one też stabilizacji, a wręcz przeciwnie – dają olbrzymi niepokój wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na Śląsku – powiedział związkowiec, dodając, że wielu firmom zagraża likwidacja.

Postulaty związkowców

Związkowcy skierowali do rządu kilka postulatów, których celem jest obniżenie cen energii, i czekają do połowy października na reakcję, zapowiadając dalsze działania protestacyjne. Chcą m.in., by została uchwalona ustawa zawieszająca obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę. Według związkowców dzięki temu cena energii mogłaby spaść o połowę, a same zmiany można i trzeba wprowadzić natychmiast. Domagają się też powołania specjalnej instytucji, która mogłaby kupować energię i później sprzedawać ją firmom i obywatelom.